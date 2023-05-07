Оголошенням про евакуацію окупанти спровокували настрої, які близькі до панічних, - мер Енергодара

В Енергодарі Запорізької області найбільш панічні настрої серед людей з російськими паспортами. У місті частково не працює Інтернет, банкомати, немає пального на АЗС.

Про це повідомив у Телеграм міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Нещодавнім оголошенням про евакуацію населення окупанти спровокували в місті якщо не паніку, то близькі до неї настрої.

"Перша хвиля евакуації почалась вчора зранку, але назвати її масовою зараз не можна. Частину людей, бажаючих виїхати, завантажили в автобуси, частина виїхала на власному автотранспорті", - зазначив він.

Мер Енергодара повідомив, що пальне на АЗС закінчилось ще вчора, банкомати не працюють або працюють з великими обмеженнями, і зняти гроші фактично нема де. Також в місті частково зник Інтернет.

"А от ціни на продукти та медикаменти, навпаки, помітно підскочили. І це все відбувається під девізом "паники нет" і "власть в городе продолжает работать", - зазначив Орлов.

За його словами, в місті закриті паспортні столи та низка управлінь так званої "адміністрації".

"Вивезли документи та обладнання. В тому числі прихопили обладнання, яке належало нашому ЦНАП і було захоплено рашистами", - додав він.

Орлов розповів, що окупанти крадуть медичну техніку, зокрема, вчора вночі і зранку почали виносити медичне устаткування з лікарні, яке спочатку відсортували, а потім завантажили по машинам. Він зазначив, що надійшла інформація про зупинення роботи низки відділень в стаціонарі, які припинили надання медичної допомоги, а пацієнтам стаціонарів пропонують евакуюватися.

Нагадаємо, що у Запорізькій області російські військові насильно забирають дітей у батьків з метою примусової евакуації. Також окупанти примусово вивозять жінок з дітьми.

Зранку 6 травня до окупованого Бердянська заїхали "евакуаційні автобуси". За попередніми даними, людей, вивезених з окупованих територій Запорізької області, розселили на базах відпочинку. З цивільними була третина автобусів, а решта - з військовими росіянами.

Як відомо, майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону.