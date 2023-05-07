При цьому інтенсивність руху техніки через окуповане місто постійно зростає.

Російські окупаційні війська почали активно перекидати важку техніку через Маріуполь. Її перевозять у напрямку Запорізької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь в напрям Запорізької області", - написав він у Telegram

За словами Андрющенка, інтенсивність руху російської техніки через окуповане місто постійно зростає. Він також опублікував відповідне відео.

Раніше також повідомлялося, що над Маріуполем знову активізувалася російська авіація. Андрющенко повідомляв, що російські літаки "заходять" з напрямку Єйська та Приморсько-Ахтарська і прямують вздовж берегу Азовського моря у бік окупованого Бердянська Запорізької області.

Крім того, в Маріуполі вперше помітили переміщення російських танків Т-90. Їх на тягачах перевозили в бік Мангушу-Бердянська.

Нагадаємо, зранку 6 травня до окупованого Бердянська заїхали "евакуаційні автобуси". За попередніми даними, людей, вивезених з окупованих територій Запорізької області, розселили на базах відпочинку. З цивільними була третина автобусів, а решта - з військовими росіянами.

Через оголошену окупантами евакуацію на КПП “Чонгар” при в’їзді до Криму утворився великий затор.

Повідомлялося, що майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону. Також війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими.

Окупанти примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області. Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося їх ховати.