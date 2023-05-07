На зменшення населення РФ вплинули коронавірус та агресія проти України, - британська розвідка

За останні три роки через вплив COVID-19 і агресію проти України населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

"Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року", - йдеться в повідомленні.

На чисельність населення Росії вплинули наслідки COVID-19 та агресія проти України. Крім того, у 2022 році Росію покинули до 1,3 мільйона осіб, у тому числі багато молодих людей, які працюють у високоприбуткових галузях.

"У Мінкомзв'язку Росії заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників залишили країну у 2022 році й не повернулися. Мобілізація, висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили", - зазначається в дописі.

У британській розвідці припускають, що це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розігнати інфляцію.

Нагадаємо, що у Росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України.