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Уночі над Києвом збили ворожий розвідувальний безпілотник, - КМВА

Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Уночі над Києвом збили ворожий розвідувальний безпілотник, - КМВА
Ілюстративне фото
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Уночі над Києвом збили ворожий розвідувальний безпілотник.

Про це повідомила в Telegram пресслужба Київської міської військової адміністрації.

 "Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються", - написав голова КМВА Сергій Попко.

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Він закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.

"Бережіть себе і близьких!", - додав Попко.

Нагадаємо, що в суботу 6 травня сили протиповітряної оборони знищили п’ять російських безпілотників. А протягом доби 5 травня ЗСУ знищили 14 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Останнім часом росіяни використовують багато безпілотників. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ворог таким чином виснажує українську ППО, змушуючи викривати свої позиції.

Ввечері 4 травня, під час повітряної тривоги, в небі над Києвом збили безпілотник. Унаслідок надзвичайної події виникли пожежі у Солом'янському та Печерському районах Києва. Пізніше в Повітряних силах повідомили, що в Київській області під час планового польоту втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Його довелося збити.

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