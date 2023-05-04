В небі над Києвом було збито Bayraktar, що втратив керування, - Повітряні Сили ЗСУ

Сьогодні ввечері, 4 травня, у Києві збили БпЛА Bayraktar TB2.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

“4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2”, - йдеться у повідомленні.

В Повітряних Силах наголосили, що неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, і тому було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

“Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються”, - уточнили військові.

Зазначається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 4 травня, під час повітряної тривоги, в небі над Києвом збили безпілотник.

Внаслідок надзвичайної події виникли пожежі у Солом'янському та Печерському районах Києва.