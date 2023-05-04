Нідерланди відправлять в Україну партію броньованих кранів

Найближчим часом Нідерланди мають направити до України партію броньованих кранів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на коментар речника Міністерства оборони Нідерландів капітана Тома ван Хаута.
“Це крани, з броньованою кабіною спереду. Понад 10 броньованих кранів ще мають бути доставлені в Україну, але їхня точна кількість ще не відома”, - сказав він.
Речник Міноборони Нідерландів пояснив, що такі крани можуть використовуватись, коли треба витягнути застряглий військовий транспортний засіб.
“В такій ситуації бажано зробити це, перебуваючи в броньованій кабіні для безпеки. Тож їх використовують, наприклад, для технічного обслуговування та відновлення на полі бою”, - пояснив Том ван Хаут.
Як раніше повідомлялось, з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією, Великою Британією, щоб довести справу до завершення.