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Нідерланди відправлять в Україну партію броньованих кранів

Точна кількість кранів ще не відома.

Нідерланди відправлять в Україну партію броньованих кранів
Фото: Укрінформ

Найближчим часом Нідерланди мають направити до України партію броньованих кранів. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на коментар речника Міністерства оборони Нідерландів капітана Тома ван Хаута.

“Це крани, з броньованою кабіною спереду. Понад 10 броньованих кранів ще мають бути доставлені в Україну, але їхня точна кількість ще не відома”, - сказав він.

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Речник Міноборони Нідерландів пояснив, що такі крани можуть використовуватись, коли треба витягнути застряглий військовий транспортний засіб.

“В такій ситуації бажано зробити це, перебуваючи в броньованій кабіні для безпеки. Тож їх використовують, наприклад, для технічного обслуговування та відновлення на полі бою”, - пояснив Том ван Хаут.

Як раніше повідомлялось, з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією, Великою Британією, щоб довести справу до завершення.

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