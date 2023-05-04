ОБСЄ оприлюднила звіт про депортованих до Росії українських дітей

ОБСЄ оприлюднила звіт про порушення і зловживання міжнародним гуманітарним правом та правами людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані з примусовим переміщенням та/або депортацією українських дітей до Російської Федерації.

Текст документа оприлюднили на сайті організації.

У звіті йдеться про те, що хоча кількість дітей, яких депортували до країни-агресора, залишається спірним питанням, однак Росія та Україна говорять про сотні тисяч осіб.

Експерти ОБСЄ відзначили, що найпоширеніший сценарій переміщення маленьких українців - це депортація під приводом "оздоровлення". Для цього, щоб вивезти дітей, російська влада переконувала, маніпулювала і навіть вдавалася до погроз, лиш би отримати згоду батьків.

Також неповнолітніх громадян України відлучали від рідних під час фільтрації, і, як припускають експерти організації, цілком очевидно, що це було зроблено насильницьким методом.

Росіяни змінюють українським дітям, яких усиновлюють в РФ, імена, прізвища, а також дати і місця народження.

"Інформація, отримана від свідків та зібрана експертними органами та громадськими організаціями, свідчить про те, що під час примусового переміщення чи депортації українських дітей розміщують або в певних закладах (дитячих будинках, так званих таборах відпочинку тощо), або в російських сім’ях (прийомних сім’ях). Немає точних даних щодо кількості чи частки дітей, які підпадають під ці різні види влаштування. Місія отримала повідомлення про те, що під час перебування в Росії українських дітей часто неодноразово переміщували з одного місця в інше та з однієї форми влаштування в іншу", - йдеться у звіті.

Експерти ОБСЄ відзначають - Росія всіляко ускладнює і владі, і родинам процес повернення дітей в Україну. Країна-агресор постійно переміщує неповнолітніх громадян нашої держави з одного місця в інше, не маючи при цьому жодних списків, використовує російську форму імені. Ті родини, яким усе таки вдалося зайти своїх дітей, стикаються з численними перешкодами.

Українські діти, захоплені російськими військами, зазнають "проросійських інформаційних кампаній, часто рівносильних цілеспрямованому перевихованню".

Нагадаємо, станом на кінець квітня Україні вдалося повернути 361 дитину.

В МЗС України зазначили, що розслідування викрадення росіянами українських дітей ініціювали 45 країн. До урядів і парламентів світу з проханням засудити Росію за примусову депортацію маленьких українців звернулася Верховна Рада. Нещодавно ПАРЄ визнала геноцидом примусову депортацію українських дітей Росією.

За даними Європарламенту, із 2014 року РФ могла депортувати до 300 тисяч українських дітей. А глава Офісу Президента країни Андрій Єрмак повідомив, що країна-агресора депортувала майже 20 тисяч українських дітей.