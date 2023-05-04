Заступниця глави Міноборони України назвала російські паспорти "гібридною зброєю" РФ

"Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни", - сказала Маляр.

Заступниця глави Міністерства оборони України Гана Маляр назвала російські паспорти "гібридною зброєю" РФ.

Про це йдеться в дописі Маляр у твітері.

"РФ воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена, масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни", - зазначила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, зараз окупанти використовують паспортизацію для зміцнення "свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України".

"Діють вороги у два способи: заохочують, спонукаючи наших громадян на тимчасово окупованих територіях самостійно виявити ініціативу та отримати паспорт; залякують, погрожують розправою та фізично змушують оформити російський паспорт", - додала Маляр.

Вона підкреслила, що при цьому російська влада приховує той факт, що отриманий російський паспорт легалізовує насильницькі дії Росії щодо громадянина, оскільки "почасти в РФ таке насильство дозволено законом". "Так, це порушенням норм міжнародного права, але наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги", - пояснила заступниця глави Міноборони.

Також Маляр зазначила, що російська влада роздає паспорти "не для того, аби захистити людей чи врятувати життя". Загарбники отримують підстави для примусової мобілізації українців до лав росармії, а також для використання паспортних даних у фальшуванні результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець сказав, що українці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт, або у будь-який спосіб виїжджати з таких територій.

Натомість віцепрем’єр Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати ворожих паспортів і ніяк не співпрацювати з ворогом. А на закид про розбіжності позицій влади щодо російського паспорта віцепрем’єр згодом написала на своїх сторінках у соцмережах, що "всередині влади немає дискусії щодо ворожих паспортів" для жителів тимчасово окупованих територій України і що "з паном Омбудсманом ми на одній сторінці та на одній хвилі".