Українці в окупації мають брати російський паспорт заради збереження життя, – Лубінець

Українці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт, або у будь-який спосіб виїжджати з таких територій.

Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, указ президента РФ Путіна, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій українців, які не взяли російське громадянство, направлений в першу чергу на узаконення примусової паспортизації.

"І друге – зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Російська Федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують чинити тиск на жителів окупованих територій Луганщини і Херсонщини – грабують і посилюють фільтраційні заходи.