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Українці в окупації мають брати російський паспорт заради збереження життя, – Лубінець

Людей без російського громадянства чекає арешт.

Українці в окупації мають брати російський паспорт заради збереження життя, – Лубінець
Фото: скрін відео

Українці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт, або у будь-який спосіб виїжджати з таких територій.

Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, указ президента РФ Путіна, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій українців, які не взяли російське громадянство, направлений в першу чергу на узаконення примусової паспортизації.

"І друге – зафіксувати і поставити крапку в цьому процесі. Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Російська Федерація буде тримати в полоні, в ув'язненні на своїй території або на тимчасово окупованій території України", – наголосив Лубінець.

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують чинити тиск на жителів окупованих територій Луганщини і Херсонщини – грабують і посилюють фільтраційні заходи. 

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