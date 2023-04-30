Останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Новгород-Сіверщина, Семенівка. Останніми днями збільшились обстріли населених пунктів чернігівського прикордоння", - розповів він.

Фото: В'ячеслав Чаус

Фото: В'ячеслав Чаус

Фото: В'ячеслав Чаус

Фото: В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, що російські війська вдень у неділю, 30 квітня, випустили ракети з гелікоптера в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області.

Російські війська у ніч на неділю 30 квітня обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії.

Вночі і зранку 30 квітня ворог завдав 9 ударів по прикордонних громадах Сумської області, зафіксовано 57 вибухів.