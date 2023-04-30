Російський генштаб хоче взяти під контроль приватні військові компанії, - Буданов

За його оцінкою, РФ здатна щомісяця мобілізувати до 22 тис. солдатів.

Генеральний штаб Російської Федерації намагається взяти під контроль російські приватні військові компанії.

Про це заявив голова Головного розвідувального управління Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує ГУР у Телеграм.

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка керуватиме і командуватиме усіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», – зазначив Буданов.

Він також додав, що сьогодні РФ здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

Нагадаємо, що російські пропагандисти поширили відео, де голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорить, що "вагнерівці" закінчуються.