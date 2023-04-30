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Російський генштаб хоче взяти під контроль приватні військові компанії, - Буданов

За його оцінкою, РФ здатна щомісяця мобілізувати до 22 тис. солдатів.

Російський генштаб хоче взяти під контроль приватні військові компанії, - Буданов
Фото: соцмережі

Генеральний штаб Російської Федерації намагається взяти під контроль російські приватні військові компанії.

Про це заявив голова Головного розвідувального управління Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує ГУР у Телеграм.

«Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка керуватиме і командуватиме усіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності», – зазначив Буданов.

Він також додав, що сьогодні РФ здатна щомісяця мобілізувати від 20 до 22 тисяч солдатів.

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Нагадаємо, що російські пропагандисти поширили відео, де голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорить, що "вагнерівці" закінчуються.

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