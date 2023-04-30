У Великій Британії українські військовослужбовці проходять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовують дії з підготовки, захоплення та утримання позиції.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

“Військовослужбовці Збройних сил Королівства Данії в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних сил України у Великій Британії проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію”, - ідеться у повідомленні.

Зазначимо, що прибувши до Великої Британії у 2023 році, контингент військовослужбовців Данії приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Нагадаємо, що уряд Чехії затвердив 26 квітня виділення коштів для навчання пілотів-транспортників з України.