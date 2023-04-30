Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб показав, як відбуваються навчання ЗСУ у Британії

Навчання проходять під керівництвом данських інструкторів.

Генштаб показав, як відбуваються навчання ЗСУ у Британії
Фото: Генштаб

У Великій Британії українські військовослужбовці проходять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовують дії з підготовки, захоплення та утримання позиції.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

“Військовослужбовці Збройних сил Королівства Данії в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних сил України у Великій Британії проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію”, - ідеться у повідомленні.

Зазначимо, що прибувши до Великої Британії у 2023 році, контингент військовослужбовців Данії приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що уряд Чехії затвердив 26 квітня виділення коштів для навчання пілотів-транспортників з України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies