Росіяни обстріляли Авдіївку з літаків, "Градів" та танків

Зранку у неділю, 30 квітня, російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з "Градів", двічі вдарили танками.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Суспільне.

Об 11-й годині армія РФ завдала авіаракетного удару по центру міста.

"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", — сказав Барабаш.

За його словами вночі армія РФ один раз обстріляла стару частину міста.

В Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини, серед них 12-річний хлопець — його шукають. Жителі забезпечені їжею та продуктами, зазначив начальник МВА.

Нагадаємо, що близько опівночі 30 квітня росіяни випустили по Краматорську 5 ракет. Обійшлося без постраждалих: 2 ракети впали у полі за містом, 2 - у промзоні, 1 — у приватному секторі поблизу житлового будинку.