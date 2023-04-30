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У Бахмуті тривають бої на мінімальних дистанціях, - Нацгвардія

Протягом тижня лінія фронту майже не рухалася.

У Бахмуті тривають бої на мінімальних дистанціях, - Нацгвардія
Фото: Третя окрема штурмова бригада у Facebook

На Мар’їнському і Бахмутському напрямках тривають вуличні бої, подекуди на мінімальних дистанціях.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

За його словами, протягом тижня лінія фронту майже не рухалася, і основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог нині зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

«Але саме епіцентром (бойових дій – ред.) є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій, і тут, на цих ділянках, тривають вуличні бої, подекуди на мінімальних дистанціях», - зазначив речник.

Він пояснив, що бойові зіткнення відбуваються на відстанях менш як 100 метрів, подекуди навіть менш як 50 метрів.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут та Мар’їнка.

28 квітня Росія завдала по Бахмуту 525 ударів різними типами і калібрами артилерії, а також із РСЗВ.

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