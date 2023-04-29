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За добу росіяни завдали по Бахмуту 525 ударів із різної зброї

Також тут відбулися 27 боєзіткнень українських захисників із окупантами.

За добу росіяни завдали по Бахмуту 525 ударів із різної зброї
Фото: Третя окрема штурмова бригада у Facebook

За добу Росія завдала по Бахмуту 525 ударів різними типами і калібрами артилерії ствольної, а також із РСЗВ.

Про це заявив в етері телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він додав, що відбулося 27 боєзіткнень, також загарбники завдали трьох авіаударів по місту.

У результаті боїв було знищено 154 росіян, 156 отримали поранення. 

Сили оборони знищили самохідну артилерійську установку "Акація", дрон-камікадзе "Ланцет" і один польовий склад боєприпасів. 

Череватий також наголосив, що у Сил оборони залишаються можливості для постачання всього необхідного у Бахмут. 

"Завдяки комплексній роботі всіх елементів Сил оборони, починаючи від артилеристів, які постійно ведуть контрбатарейну боротьбу, щоб ворог не міг взяти під постійний вогневий контроль ці траси, закінчуючи розвідникам Сил спеціальних операцій, які розвідують, забезпечують можливість проходу... у нас є можливості постачання в Бахмут", - сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що "ситуація динамічна, вона постійно змінюється". "Але жодні заяви ворог про те, що вони повністю контролюють траси на Бахмут і що можуть перерізати туди постачання, не відповідають дійсності", - додав Череватий.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Бахмут, а також Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій .

Днями російська пропаганда поширила фейковий наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про "перегрупування" українських підрозділів у районі Бахмута. Щоправда, росіяни "спалилися" на некоректній військовій термінології та порушенні правил офіційного документообігу.

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