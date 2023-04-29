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П'ятеро дітей загинули через ракетний удар Росії по Умані, - Клименко

Слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

П'ятеро дітей загинули через ракетний удар Росії по Умані, - Клименко
Фото: ДСНС

П'ятеро дітей загинули через ракетний удар Росії по Умані.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, з 23 загиблих слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла. 

"В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)", - додав Клименко.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.

За інформацією ДСНС, в Умані станом на 6.00 29 квітня було відомо по 23 загиблих. Отримали травми 18 людей, ще 17 було врятовано.

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