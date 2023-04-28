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В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)

За попередніми даними, поранені восьмеро людей. 

Дві російські ракети влучили в Умані: в житлову багатоповерхівку та складські будівлі. За даними станом на 7:17, загинули троє, поранені восьмеро людей.

Потерпілих госпіталізували. Про це голова ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram.

Фото: Громадське

"Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби. Повітряна тривога триває", – написав він. 

Повітряна тривога по всій країні була оголошена близько четвертої ранку. У Києві та області спрацювала ППО. Росія випустила на Україну 23 крилаті ракети з авіації, 21 із них збили українські захисники. Також ворог запустив два безпілотники – обидва збиті. 

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