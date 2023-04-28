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Автомобіль з працівниками "Харківобленерго" підірвався на російській міні, загинув водій

Ще четверо енергетиків дістали поранення.

Автомобіль з працівниками "Харківобленерго" підірвався на російській міні, загинув водій
Фото: Харківстка ОВА

На Харківщині на російській міні підірвався автомобіль, в якому їхала аварійно-відновлювальна бригада енергетиків обленерго. В результаті вибуху загинув водій, ще четверро працівників дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Залишається високою мінна небезпека. Вчора у селі Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. Четверо працівників – від 51 до 29 років отримали поранення", - написав він.

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Один із поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.

Голова ОВА також додав, що за минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 14 га території та знешкодили 75 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, для розмінування України може знадобитися щонайменше десятиліття.

У лютому голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ при виконанні службових обов’язків загинули близько 100 енергетиків.

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