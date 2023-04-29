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В окупованому Росією Севастополі спалахнула нафтобаза

Пожежі присвоїли 4 клас - найскладніший; росіяни заявляють про удар безпілотником.

В окупованому Росією Севастополі спалахнула нафтобаза
Фото: скриншот відео

У тимчасово окупованому Росією Севастополі вночі 29 квітня спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.

Як повідомив у своєму телерам-каналі так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв, площа загоряння у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті становить близько тисячі квадратних метрів, клас пожежі - четвертий, найскладніший. 

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Росіяни заявляють про удар безпілотником. Про потерпілий наразі не повідомляють.

На місці інциденту працюють 18 пожежних розрахунків, очікують на на прибуття пожежного поїзда.

Нагадаємо, днями так званий губернатор Криму заявив, що Севастополь уночі атакували надводними безпілотниками. 

Тим часом у Криму окупанти встановлюють камери вздовж залізниці для боротьби з партизанами. Це стало реакцією на успішні дії місцевих партизан із руху “Атеш” - наприкінці лютого невідомі підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії було припинено.

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