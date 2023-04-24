Окупаційний "губернатор" Криму заявив, що Севастополь атакували безпілотниками

Окупанти стверджують, що влучань немає.

Так званий губернатор Криму заявив, що Севастополь цієї ночі атакували надводними безпілотниками. За словами ставленика окупантів, один із апаратів "сам вибухнув", ще один – збили.

Протягом останнього тижня росіяни декілька разів заявляли про "роботу ППО" на території окупованого ними Криму. Інколи звуки вибухів окупанти пояснюють "навчаннями", частіше – роботою ППО.

Нагадаємо, що в Криму росіяни активно будують фортифікаційні споруди, залучаючи для цього осіб із залежностями як безкоштовну чи низькооплачувану робочу силу.

Головне управління розвідки Міноборони України тим часом звертається до мешканців тимчасово окупованого Криму з проханням і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів. Інформацію можна передати наступними каналами: Телефон: +380969455341, Signal WhatsApp Telegram: чат: https://t.me/krymbavovna_chat Бот: @krymbavovna_bot. E-mail: [email protected]