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Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабної війни по 24 квітня Збройні сили знищили близько 187 080 окупантів. За минулу добу, 23 квітня, втрати ворога склали близько 660 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 683 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 139 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 849 (+12) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 339 (+0).

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Нагадаємо, ворог надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Учора захисники відбили близько 60 ворожих атак. 

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