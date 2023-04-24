Учора оборонці знищили 660 окупантів, 8 танків і 11 безпілотників

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

З початку широкомасштабної війни по 24 квітня Збройні сили знищили близько 187 080 окупантів. За минулу добу, 23 квітня, втрати ворога склали близько 660 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 187 080 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 683 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 139 (+8) од,

артилерійських систем – 2 849 (+12) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засоби ППО ‒ 289 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 413 (+11),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 753 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 339 (+0).

Нагадаємо, ворог надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Учора захисники відбили близько 60 ворожих атак.