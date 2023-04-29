В Умані продовжують розбирати завали на місці ракетного удару і шукати потерпілих.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Станом на 6.00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них чотири дитини. Отримали травми 18 людей, ще 17 було врятовано.

Психологи ДСНС надали допомогу 115 жителям. З місця трагедії вже вивезли майже 250 кубометрів будівельних залишків, на місці працюють 27 одиниць техніки та рятувальників.

Як повідомило "Суспільне", під час розбору завалів зруйнованої багатоповерхівки через вітер спалахнула пожежа.

Фото: ДСНС України Наслідки ракетного обстрілу Умані 28 квітня 2023 року

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на місці ракетного удару в Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих.