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​В Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих внаслідок удару РФ

Терористична атака РФ на цивільні об'єкти триває.

​В Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих внаслідок удару РФ
Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що на місці ракетного удару в Умані працює ДНК-лабораторія для ідентифікації тіл загиблих.

Про це повідомляє сайт МВС.

"Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо впізнати на сьогодні, у нас працює ДНК лабораторія на місці", – сказав він.

Клименко додав, що всі рідні та близькі громадян, які проживали у цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу.

“Умань жила досить спокійним життям останнім часом. Така трагедія підтверджує, що терористична атака РФ на об'єкти цивільної інфраструктури триває”, – зазначив Клименко.

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Нагадаємо, зранку 28 квітня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.

За добу внаслідок ракетної атаки загинули понад 20 людей, серед них – троє дітей. 

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