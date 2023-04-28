Російська авіація вкотре завдала удару керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

За інформацією військових, із 15:30 по 15:35 було зафіксовано три "приходи", ймовірно КАБ (керовані авіабомби), випущені з двох літаків по населеному пункту Костобобрів.

"За інформацією від ДСНС, в наслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено 8 цивільних будинків, з них 2 горять. Про потерпілих інформація уточнюється", - зазначили в ОК "Північ".

Нагадаємо, війська РФ обстріляли дитячий садок у прикордонному місті Вовчанськ на Харківщині. А в Умані ворожа ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є жертви.