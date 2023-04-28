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Російська авіація обстріляла керованими авіабомбами прикордоння Чернігівщини, горять житлові будинки

Загалом окупанти пошкодили вісім будівель.

Російська авіація вкотре завдала удару керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. 

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

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За інформацією військових, із 15:30 по 15:35 було зафіксовано три "приходи", ймовірно КАБ (керовані авіабомби), випущені з двох літаків по населеному пункту Костобобрів. 

"За інформацією від ДСНС, в наслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено 8 цивільних будинків, з них 2 горять. Про потерпілих інформація уточнюється", - зазначили в ОК "Північ".

Нагадаємо, війська РФ обстріляли дитячий садок у прикордонному місті Вовчанськ на Харківщині. А в Умані ворожа ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є жертви.

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