Шість іспанських танків Leopard прибули до Польщі

Далі бронетехніка буде відправлена до України.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що перші шість із десяти іспанських танків Leopard для України прибули на борту транспортного судна до Польщі.

Про це пише Spiegel.

"Захищаючи Україну, ми не тільки захищаємо територіальну цілісність і суверенітет країни, а й підтримуємо право на законну самооборону, закріплене в Статуті ООН", – сказала Роблес.

Зазначається, що іспанські танки Leopard, які були відправлені з Сантандера минулої суботи, є старішою моделлю Type 2A4. Вони були виведені з експлуатації та з 2012 року перебували на складі під Сарагосою. Перед відправкою до України бронетехніка була відремонтована і використана на полі бою.

Нагадаємо, у травні у польському місті Гливиці (Gliwice) запрацює сервісний центр для ремонту наданих Україні танків Leopard 2.