12 років тюрми отримали бойовики "Л/ДНР", які воювали проти української армії під Бахмутом

Суд визнав їх винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Суд призначив 12 років позбавлення волі трьом бойовикам "Л/ДНР", які брали участь у штурмі українських міст на сході України.

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисники увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу російських збройних сил.

Один із засуджених - навідник-оператор танка "3-ї окремої мотострілецької бригади "Беркут" із позивним "Светляк". Зрадник брав участь у бойових діях проти Сил оборони на Донеччині та обстрілював місцеві житлові квартали й енергооб’єкти.

За інформацією спецслужби, у лютому 2023 року підрозділ, у якому перебував засуджений, перекинули під Новобахмутівку. На початку наступальних дій частину ворожої групи знищили українські бійці, а зрадник потрапив у полон.

Інший зловмисник - стрілець, який ще у 2016 році воював проти сил АТО у складі "народної міліції ЛНР". У грудні 2022-го його взяли у полон неподалік селища Спірне Бахмутського району.

Третій в'язень у травні 2014 року добровільно приєднався до створеного Росією "Міністерства оборони ДНР". А після початку повномасштабного вторгнення РФ він брав участь у штурмі Верхньоторецька.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нагадаємо, раніше полонений гранатометник “ЛНР” отримав підозру в посяганні на територіальну цілісність України. Зловмисника взяли у полон у середині березня в Донецькій області.

Нещодавно 15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" своєму сину-росіянину позиції ЗСУ.