ВАКС посилив Труханову запобіжний захід у справі заводу Краян: застава понад 30 млн грн

Застава має бути внесена не пізніше ніж через п'ять днів.

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, якого звинувачують у справі заволодіння 92 млн грн при купівлі будівлі заводу Краян.

Про це повідомляє ВАКС.

Як зазначається, 25 квітня, колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо зміни запобіжного заходу меру Одеси.

ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 866 000 грн. Застава має бути внесена не пізніше ніж через п'ять днів.

У разі внесення застави на Труханова покладаються процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду

здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Раніше Труханов мав інший запобіжний захід у цій справі. У 2018 році Солом'янський суд Києва відпустив його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова. Прокурор зазначив, що Голубов вже не депутат, а Труханов нібито посварився з ним.

НАБУ та САП підозрювали мера Одеси та ще кількох місцевих чиновників у заволодінні 185 млн грн з міського бюджету: будівлі заводу Краян для мерії було куплено за завищеною вартістю. Пізніше суму оборудки зменшили вдвічі.

9 липня 2019 року Малинівський райсуд Одеси виправдав усіх фігурантів "справи Краян", зокрема мера Одеси. САП подала апеляцію.

11 лютого 2021 року Антикорупційний суд скасував виправдувальний вирок Труханову.