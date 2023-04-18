Він особисто брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією.

Перед судом постане російський військовий, який знущався та катував жителів Херсонщини. Йому інкримінують ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що з початку окупації Херсонської області зловмисника призначили так званим "комендантом - начальником гарнізону", що дислокувався у селищі Лазурне. У підпорядкуванні псевдокомендатури були населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Окупант особисто брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією. А також віддавав відповідні накази підлеглим. Крім того, зловмисник незаконно захоплював нерухомість.

"Обвинувачений разом зі своїми спільниками – військовими РФ, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від чоловіка вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці", - розповіли в прокуратурі.

Наразі встановлюють особи інших російських військових, котрі причетні до цих злочинів.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора України уже зареєстрував понад 77 тисяч злочинів росіян.

Судитимуть 15 військових РФ, які насильно утримували в підвалі школи на Чернігівщині 368 людей.