Офіс генпрокурора уже зареєстрував понад 77 тис. злочинів росіян, – Костін

Україна вже повідомила про підозру у вчинені цих злочинів 305 особам.

За час широкомасштабного вторгнення РФ Офіс генпрокурора зареєстрував понад 77 тис. воєнних злочинів російських окупантів.

Про це повідомляє The Washington Рost з посиланням на генерального прокурора Андрія Костіна.

"Станом на сьогодні ми зареєстрували більш як 77 тис. випадків вчинення воєнних злочинів. Йдеться не лише про вбивства, приниження та гвалтування, а також про руйнування власності, примусову депортацію й масове мародерство на окупованих територіях", – розповів генпрокурор.

Він додав, що Україна вже повідомила про підозру у вчинені цих злочинів 305 особам.

"Вже є 150 обвинувальних актів та 30 вироків українських судів стосовно російських воєнних злочинів, вчинених на території України", – зазначив Костін.

Раніше Андрій Костін говорив про те, що свідки воєнних злочинів та потерпілі від війни отримають комплексну та кваліфіковану допомогу.