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ВАКС знову не продовжив строки досудового розслідування у справі ексглави Нафтогазу Коболєва

Суд залишив без розгляду нове клопотання НАБУ.

ВАКС знову не продовжив строки досудового розслідування у справі ексглави Нафтогазу Коболєва
Фото: Ліга

Слідство у справі ексглави Нафтогазу Андрія Коболєва Коболєва завершене - Вищий антикорсуд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування.

Про це повідомив один із адвокатів Коболєва Олексій Носов на своїй фейсбук-сторінці та оприлюднив відповідне повідомлення ВАКС.

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Фото: Facebook/Nosov Oleksii

Тепер сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

"ВАКС відмовив в повторному клопотанні детективів НАБУ та прокурорів САП. Тепер або передача справи в суд, або закриття. Скоро дізнаємось", - зауважив у фейсбуці колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, 12 квітня Вищий антикорсуд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України". Того ж дня Антикорупційне бюро подало нове клопотання до ВАКС про продовження слідства щодо Коболєва.

14 квітня НАБУ опублікувало частину матеріалів у справі ексглави Нафтогазу - це нові документи та інформація, у звʼязку з якими бюро й клопотало про продовження строку досудового розслідування.

Коболєва звинувачують у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн - це частина премії, яку він отримав за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Підозру ексглава Нафтогазу отримав цьогоріч у січні. Слідство встановило, що очільник компанії нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили згадані мільйони за екстраординарні досягнення. Також слідство стверджує, що Коболєв на таку премію права не мав, оскільки максимальна сума обмежується постановою Кабміну.

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