Медвідя визнали винним у викраденні майданівця Вербицького, але звільнили від покарання через термін давності

Шевченківський райсуд Києва виніс вирок Олександру Медвідю у справі про викрадення майданівця Юрія Вербицького.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група.

Головуюча Лідія Щебуняєва визнала Медвідя винним у ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка, вчинене за попередньо змовою групою осіб). Суд призначив засудженому покарання – 5 років позбавлення волі.

При цьому Щебуняєва змінила кваліфікацію злочину, який Медвідю інкримінувала прокуратура – замість ч. 3 ст. 146 у вироку ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу. Це означає, що суд не побачив у діях підсудного тяжких наслідків викрадення – заподіяння фізичного болю потерпілим і смерті Вербицького.

Прямим наслідком зміни обвинувачення стало звільнення Медвідя від відбування призначеного покарання у зв'язку із сплином строку давності для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 146 (злочин середньої тяжкості) замість інкримінованого прокуратурою ч. 3 ст. 146 (тяжкий злочин). Також суд частково задовольнив цивільний позов Ігоря Луценка та призначив стягнути 200 тис. грн моральної шкоди та близько 50 тис. грн матеріальної шкоди та судових витрат.

Цивільний позов брата Юрія – Сергія Вербицького суд залишив без розгляду у зв'язку зі смертю Сергія Вербицького.

Прокурор не задоволений рішенням суду і буде його оскаржувати, інформує Суспільне.

Медвідь обвинувачувався у викраденні Вербицького та Ігоря Луценка з Олександрівської лікарні 21 січня 2014 року. Це четвертий вирок (1 з яких оскаржується) щодо викрадення і вбивства Вербицького та викрадення Ігоря Луценка. У судах ще триває розгляд щодо 14 осіб (12 цивільних та два експравоохоронці).

Медвідь, за версією прокуратури, є "тітушкою" – виконавцем викрадення Вербицького. Його судять восьмий рік поспіль. За цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново.

Ігоря Луценка і Юрія Вербицького викрали з Олександрівської лікарні в Києві близько 4-ї ранку 21 січня 2014 року. Вивезли за місто й катували протягом багатьох годин. Після катувань Ігоря і Юрія вивезли і кинули в різних місцях у лісі. Ігор Луценко врятувався. Юрій Вербицький загинув. 22 січня його тіло знайшли в лісі за 500 метрів від дороги Гнідин-Петрівське.

У квітні 2021 року Бориспільський суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого у викраденні та вбивстві Юрія Вербицького, а також викраденні Ігоря Луценка під час Революції гідності. Волкова визнали винним у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням.

У червні 2022 року ДБР завершило досудове розслідування щодо 8 "тітушок", причетних до викрадень та вбивств активістів Євромайдану.