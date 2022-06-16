У Києві судитимуть вісьмох "тітушок", серед яких - організатори викрадень активістів Євромайдану

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо восьми так званих "тітушок". Вони обвинувачуються у вбивстві та катуванні учасників Євромайдану. Саме серед цих осіб - організатори та керівники викрадення активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Слідством встановлено, що організована тодішньою владою група "тітушок" викрадала та залякувала активістів Євромайдану.

Зокрема, встановлено, що близько 04:00 21 січня 2014 року ці особи викрали з Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Їм були завдані численні тілесні ушкодження, активістів катували та знущалися з них. Викрадачі зв’язали активістів, вдягли на їх голови поліетиленові пакети та вивезли у Бориспільський район Київської області. У результаті травм та переохолодження Вербицький помер у полі неподалік від автомобільної траси. Також встановлено, що ця група 21 січня 2014 року викрала, позбавила волі та катувала Владислава Іваненка.

Щодо цих вісьмох обвинувачених здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia) у зв’язку з переховуванням останніх від органу досудового розслідування на території держави агресора та на тимчасово окупованій території України.

Учасники злочинної організації обвинувачуються у незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ч. 3 ст. 146 КК України), катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України) та умисному вбивстві заручника або викраденої людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України), створенні злочинної організації (ч. 1 ст. 255 КК України), незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 КК України).

Санкцією статей передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у справі щодо викрадення Луценка та Вербицького вже притягнуто до відповідальності 19 осіб, у тому числі два міліціонери.