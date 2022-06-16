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Резніков підбив підсумки вчорашньої зустрічі в форматі "Рамштайн": "Грузія, Молдова та Еквадор приєднались до клубу"

Міністр оборони підкреслив, що українська армія готова використовувати нове озброєння проти сил зла. 

Резніков підбив підсумки вчорашньої зустрічі в форматі "Рамштайн": "Грузія, Молдова та Еквадор приєднались до клубу"
Зустріч у формат Рамштайн
Фото: Резніков у твіттері

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки учорашнього засідання Контактної групи щодо оборони України. 

У twitter він написав, що "до клубу приєдналися" Грузія, Молдова та Еквадорі.

"Більше озброєння поставиться США (155-мм гармати, HIMARS, Harpoons та інше", – повідомив він.

Словаччина надасть гелікоптери, артилерію – Канада, Польща і Нідерланди, реактивні системи залпового вогню – Німеччина.

"І ще дещо. Дякую вам усім. Українська армія готова використовувати ці нові пристрої проти сил зла", – додав міністр оборони. 

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць.

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі. 

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