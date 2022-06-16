Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки учорашнього засідання Контактної групи щодо оборони України.
У twitter він написав, що "до клубу приєдналися" Грузія, Молдова та Еквадорі.
"Більше озброєння поставиться США (155-мм гармати, HIMARS, Harpoons та інше", – повідомив він.
Словаччина надасть гелікоптери, артилерію – Канада, Польща і Нідерланди, реактивні системи залпового вогню – Німеччина.
"І ще дещо. Дякую вам усім. Українська армія готова використовувати ці нові пристрої проти сил зла", – додав міністр оборони.
#Ramstein 3 Results— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2022
🇬🇪🇲🇩🇪🇨 joined the club;
more arms to be supplied by 🇺🇲 (155 mm guns, HIMARS, Harpoons and more);
helicopters from 🇸🇰;
artillery from 🇨🇦🇵🇱🇳🇱;
MLRS from 🇩🇪;
... and something more .
Thank to all.#UAarmy is ready to use its new tools against evil forces.
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Нагадаємо, перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць.
Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі.