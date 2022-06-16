Міністр оборони підкреслив, що українська армія готова використовувати нове озброєння проти сил зла.

Міністр оборони Олексій Резніков підбив підсумки учорашнього засідання Контактної групи щодо оборони України.

У twitter він написав, що "до клубу приєдналися" Грузія, Молдова та Еквадорі.

"Більше озброєння поставиться США (155-мм гармати, HIMARS, Harpoons та інше", – повідомив він.

Словаччина надасть гелікоптери, артилерію – Канада, Польща і Нідерланди, реактивні системи залпового вогню – Німеччина.

"І ще дещо. Дякую вам усім. Українська армія готова використовувати ці нові пристрої проти сил зла", – додав міністр оборони.

#Ramstein 3 Results

🇬🇪🇲🇩🇪🇨 joined the club;

more arms to be supplied by 🇺🇲 (155 mm guns, HIMARS, Harpoons and more);

helicopters from 🇸🇰;

artillery from 🇨🇦🇵🇱🇳🇱;

MLRS from 🇩🇪;

... and something more .

Thank to all.#UAarmy is ready to use its new tools against evil forces.

(1/2) pic.twitter.com/3H94tJqvQe — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2022

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, перша зустріч у такому форматі обʼєднала очільників оборонних відомств з понад 40 країн у квітні. Вона відбулась на авіабазі США в Німеччині "Рамштайн". Друга відбулась через місяць, а третя – ще через місяць.

Після кожної з зустрічей українцям надають більше необхідного озброєння, щоб вибити загарбника з нашої землі.