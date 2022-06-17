Правоохоронці США і країн-партнерів викрили діяльність російського ботнету

Кіберзлочинці відкрито пропонували свої послуги в Інтернеті на власному сайті.

Правоохоронні органи США, Німеччини, Нідерландів та Великобританії ліквідували глобальну мережу пристроїв, що були зламані російськими кіберзлочинцями. Про це пише Reuters із посиланням на заяву американського Міністерства юстиції.

Ботнет RSOCKS складався з мільйонів хакнутих компʼютерів та пристроїв по всьому світу, зокрема й маршрутизаторів та пристроїв "розумного дому".

Користувачі ботнету щодня платили $30-200 за маршрутизацію шкідливої інтернет-активності через зламані пристрої, аби приховати справжнє джерело трафіку.

"Вважається, що користувачі цього типу проксі-сервісу проводили широкомасштабні атаки на служби аутентифікації, також відомі як заповнення облікових даних, та анонімізували себе під час доступу до зламаних акаунтів у соцмережах чи надсилали шкідливі електронні листи, наприклад, фішингові", – повідомили в Мінʼюсті.

"Жертвами" RSOCKS стали кілька великих державних і приватних установ, зоакрема університет, готель і телестудія.

У мережі RSOCKS позиціонують себе як "один із лідерів проксі-сервісів", і пропонують купити на їхньому сайті безлімітні анонміні проксі. Ця інформація відкрита.

Фото: скрі

Однак нині після переходу на сайт на ньому розміщується тільки оголошення про арешт ФБР.

Фото: скріншот

Нагадаємо, що росіяни активізували хакерські атаки від початку повномасштабного вторгнення в Україну. В травні вони спробували здійснити кілька кібератак на сайти німецьких урядових структур, але вони не були успішними. У Німеччині стверджують, що після початку війни Росії проти України кібератаки на німецькі структури та об’єкти критичної інфраструктури посилилися, але серйозних зафіксовано не було.