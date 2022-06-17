Війська РФ провели невдалі наступальні операції на північному заході від Слов’янська.

Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька та населених пунктів уздовж українських наземних ліній до Лисичанська.

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Окрім того, українська військова розвідка повідомила, що російські сили більше не діють як конкретні батальйонні тактичні групи.

Війська РФ провели невдалі наступальні операції на північному заході від Слов’янська, а ЗСУ відновили підготовку до контрнаступу на захід від Ізюму.

“Російські та українські війська брали участь у зіткненнях на північ і північний схід від Харкова, хоча жодна значна територія не переходила з рук в руки”, – йдеться у звіті.

Окупанти також продовжували зміцнювати резервні позиції на північному заході Херсонської області, ймовірно, в очікуванні контрнаступу українських військ у регіоні.

Нагадаємо, як повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк, в укриттях підприємства "Азот" у місті залишаються близько 500 людей.