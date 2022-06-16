Головне за день. Четвер, 16 червня

Луганщина під вогнем, "важливий день для стабільності світу", санкції проти Кирила (Гундяєва) та заборона партії Шарія. Яким запам’ятається 113-й день повномасштабної війни.

На Луганщині бригада росіян відмовилась наступати на Миколаївку, ще до 200 окупантів втекли.

За словами заступника начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексія Громова, на Сєвєродонецькому напрямку росіяни намагатимуться продовжити штурм, щоб витіснити наші підрозділи на правий берег Сіверського Донця. Про те, які заходи вживаються для недопущення такого розвитку подій, а також про ситуацію на інших напрямах – у нашій новині.

Олексій Громов також зазначив, що наразі загрози нового наступу російських військ на Київ немає.

Водночас остаточно виключати такий варіант зарано.

Громов повідомив, що Російська Федерація залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тис. осіб. "Із них чисельність угруповань збройних сил РФ на напрямках налічує до 150 тис. військовослужбовців, які сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань, при цьому з урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора налічує до 220 тис. військовослужбовців", - сказав він.

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що на Сході України щодня гинуть від 200 до 500 українських військових, ще стільки ж отримують поранення.

"Україна призвала мільйон чоловік і має можливість призвати до армії ще два мільйони, тому може продовжити війну на Донбасі, де Росія поступово завойовує територію", – сказав Арахамія.

На Запорізькому напрямку українські захисники збили ворожий гвинтокрил Мі-24.

Ефективно відпрацювали стрілки-зенітники батальйону територіальної оборони.

Під прицільним вогнем російських військ – вся територія Луганщини.

Сотні мешканців Лисичанська сидять у підвалах без їжі і води.

Близько 500 людей лишається в укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку.

Там перебувають і цивільні, і військові. Стабільного звʼязку з підприємством немає.

Росіяни нині двічі обстріляли Дніпропетровщину, загорілися пшеничні поля.

Під обстріли потрапили дві громади Криворізького району.

Загарбники заявили, що з 1 вересня Запорізька АЕС перейде під повний контроль Росії, повідомив Енергоатом.

В українській компанії наголосили, що ця заява не має "жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде".

Українська розвідка оприлюднила перехоплену технічну документацію Кримського мосту.

Документи містять докладну інформацію про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту тощо. Судячи з цього повідомлення, росіянам слід чекати сюрпризів…

До Києва з офіційним візитом прибув президент Румунії Клаус Йоганніс. Він приєднався до президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та премʼєра Італії Маріо Драгі, які сьогодні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідали Україну.

У твіттері Йоганніс написав, що прибув у Київ, щоб разом з європейськими колегами показати "рішучу підтримку та повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським".

Сьогодні ж Україну відвідала і міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

“Це дуже важливий день для України, для Європи, для стабільності світу. Повірте мені”, – заявила Катрін Колонна по приїзді до української столиці.

Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс відвідали Ірпінь.

Лідери чотирьох держав оглянули місця руйнувань, які залишили у місті окупанти. Красномовні фото зі зруйнованого міста – в нашій новині.

За підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським лідери Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в Євросоюзі для України.

Велика Британія за підтримку і схвалення війни проти України внесла патріарха російської Православної церкви патріарх Кирила (Гундяєва) до санкційного списку.

Також до списку потрапила уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова - за примусове вивезення українських дітей та їхнє подальше усиновлення в Росії.

Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу, закликав міжнародне співтовариство вчинити так само і домагатися відповідальності за ці злочини.

Резолюцію представили 23 парламентарі з різних фракцій, серед них і представники опозиційних політичних сил - Партії праці та Соціал-демократичної партії.

В українському парламенті зареєстрували проєкт постанови №7470 про Заяву Верховної Ради України про забезпечення гарантій свободи слова і верховенства права щодо журналістів і ЗМІ як ключових критеріїв для вступу України до Європейського Союзу.

Ініціатори проєкту постанови пропонують колегам закликати органи держвлади вжити всі залежні від них заходи для забезпечення гарантій свободи слова і негайного відновлення мовлення телевізійних каналів "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" в цифровому телевізійному ефірі згідно з чинними ліцензіями на мовлення.

Восьмий апеляційний суд Львова сьогодні заборонив Партію Шарія та Ліву опозицію.

Журналістів та громадських активістів на засідання знову не допустили, не називаючи причин.

Розгляд заборони партії "Опозиційна платформа - За життя" перенесли на 20 червня.

У Львові відкрилася виставка мистецтва воєнного часу "Музи не мовчать".

Присвячений війні в Україні проект, який розташовано у львівському Центрі архітектури, дизайну та урбаністики "Порохова вежа", зібрав більше ніж 60 авторів – художників, архітекторів, дизайнерів, музичних груп та перформерів. За задумом куратора, проєкт повинен стати музеєм воєнного часу в режимі онлайн.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

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