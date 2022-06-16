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У Львові відкрилась виставка мистецтва воєнного часу «Музи не мовчать»

Роботи 60 митців зібрані у Пороховій вежі.

У Львові відкрилась виставка мистецтва воєнного часу «Музи не мовчать»
Фото: Іван Станіславський

15 червня у львівському Центрі архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа» відкрився мистецький проєкт, який присвячено війні в Україні. Проєкт зібрав більше ніж 60 авторів, серед яких художники, архітектори, дизайнери, музичні групи та перформери.

«На виставці представлено роботи такої кількості талановитих людей! Тут і наші класики такі як Ярослав Мотика, Ігор Янович, Тиберій Сільваші, ще й два десятки молодих українських митців. І це все представлено дуже оптимістично. Ця виставка не ллється сльозою, не кричить трагедією. Ця виставка показує що настрій у мистецького середовища напружений, але оптимістичний», - розповідає куратор проєкту Павло Гудімов

Павло Гудімов
Фото: Іван Станіславський
Павло Гудімов

За задумом куратора, проєкт повинен стати музеєм воєнного часу в режимі онлайн. Художня частина «Музи не мовчать» займає три поверхи Порохової вежі. На першому розташовується медіаінсталяція архіву воєнного мистецтва «Війнотека». Другий поверх є прологом до основної частини, де зібрано так звані візуальні пророцтва війни, серед яких роботи Франциско Гойя. Головна експозиція на третьому поверсі починається з символів, що вже стали невіддільною частиною сучасного медіапростору: васильківський півник, паляниця, Чорнобаївка. Вона продовжується роботами митців, які рефлексують щодо головних подій війни. 

Виставка "Музи не мовчать"
Фото: Іван Станіславський
Виставка "Музи не мовчать"
Фото: Іван Станіславський
Фото: Іван Станіславський
Фото: Іван Станіславський
Фото: Іван Станіславський
Фото: Іван Станіславський
Фото: Іван Станіславський

Дві третини експонатів на виставці - це оригінальні роботи зібрані з усієї України та низки закордонних країн, де зараз працюють українські митці. Крім Порохової вежі, проєкт відбуватиметься ще на кількох локаціях, де паралельно проходитимуть художні виставки та музичні події. 

«Музи не мовчать» триватиме до вересня.

Фото: Іван Станіславський

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