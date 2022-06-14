Гетеборзька книжкова виставка присвятить окрему тему Україні

Одна з тем 38-мої Гетеборзької книжкової виставки матиме назву «Голоси з України». Про це повідомляє Читомо з посиланням на сайт виставки.

Виставка виступила з ініціативою включити цю тему в програму, щоби виділити простір для українських письменників.

«Війна росії в Україні — жахливе порушення проти країни та її народу, а також проти свободи слова та демократії. Звільнити місце для українських голосів — це найменше, що ми можемо зробити. У центрі уваги вже зараз Україна, і під час книжкової виставки ми спрямуємо частину цього світла на наративи, яким наразі нікуди подітися», — розповів Оскар Екстрьом, програмний директор виставки.

Відомо, що Гетеборзька виставка та посольство України планують стенд з українською літературою. Шведський PEN, Global Square та Церква Швеції, організації, які працюватиуть над програмою виставки, теж відведуть частини власних програм для популяризації українських голосів та історій.

Окрім України на виставці також говоритимуть про кліматичну кризу та кримінальну фантастику. Почесною гостею фестивалю стане Південна Африка.

У 2022 році виставка відбуватиметься офлайн. Вона триватиме з 22 по 25 вересня. Програма включає 320 подій із загалом 841 автором, журналістом, дослідником та політиком з усього світу.

Гетеборзька книжкова виставка — найбільша культурна подія в скандинавському регіоні, місце зустрічі для працівників видавничої та бібліотечної справи. Вперше виставка відбулася в 1985 році, відтоді кількість її відвідувачів зросла від 5 до 100 тисяч. Організатори стверджують, що на жодний інший книжковій виставці у світі немає такої ж комплексної програми заходів. Щороку виставка обирає одну чи кілька основних тем.

Нагадаємо, білоруська письменниця Світлана Алексієвич віддала свою нагороду Jiří Theiner Award Празької книжкової виставки українській делегації авторів у знак підтримки України.