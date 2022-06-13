Японський архітектор Хірокі Мацура розробить майстер-план Ірпеня

Японський архітектор Хірокі Мацура побував у звільненому від російських військових Ірпені і розробить майстер-план міста. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Інвестиційної ради, колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

За його словами, мер Ірпеня Олександр Маркушин обговорив з архітектором відновлення знищеної російськими військами інфраструктури міста та розвитку міста.

Мацура поділився власним баченням сучасного містобудування та першим враженням від міста Ірпінь. "Я був в 10 містах України. Це найкраще місто, яке я бачив. Для нас, для урбаністів, Ірпінь — це місто мрії. Я зрозумів, чому молоді сім’ї переїжджають сюди", — сказав архітектор.

Результатом зустрічі стала домовленість про співпрацю. Згодом Хірокі Мацура презентує керівництву міста "майстер-план Ірпеня", в якому будуть підкреслені міські особливості.

Хірокі Мацура є співзасновником двох компаній: MAXWAN, що займається ландшафтним та міським дизайном та MASA, що спеціалізується на архітектурі та дизайні інтер’єрів. Також Мацура викладає в Академії архітектури Амстердаму, Академії архітектури та містобудування в Роттердамі.

Нагадаємо, війська РФ зруйнували більше 400 українських культурних об’єктів. Найбільше втратили Донецька, Луганська, Сумська, Київська області.