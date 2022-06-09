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Війська РФ зруйнували більше 400 українських культурних об’єктів

Найбільше втратили Донецька, Луганська, Сумська, Київська області.

Війська РФ зруйнували більше 400 українських культурних об’єктів
Фото: delo

За час повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували та пошкодили 401 об’єкт культурної інфраструктури України. Про це повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров.

«На сьогодні збитків зазнав 401 об’єкт культурної інфраструктури. Лише за травень ця кількість зросла більш ніж удвічі порівняно з березнем та квітнем», - повідомив Дніпров.

За його словами, найбільших втрат зазнали Донецька, Луганська, Сумська, Київська області.

Нагадаємо, раніше міністр культури Олександр Ткаченко зазначав, що вартість відновлення пошкоджених унаслідок бойових дій пам’яток культури може сягнути мільярдів євро.

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