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Відновлення зруйнованих Росією пам’яток культури може коштувати мільярдів євро, - Ткаченко

Наразі проходить детальний облік та обрахунок майбутніх витрат.

Відновлення зруйнованих Росією пам’яток культури може коштувати мільярдів євро, - Ткаченко
Фото: EPA/UPG

Унаслідок бойових дій в Україні пошкоджено понад 350 культурних пам‘яток.

Про це повідомив “Укрінформ” із посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

"Ми приблизно розуміємо, яким чином можна починати відбудовувати спільно з нашими колегами з Мінрегіонбуду та Мінінфраструктури ті пам‘ятки, які були зруйновані частково. Ми найближчим часом будемо проводити калькуляцію й матимемо розуміння, яким коштом це обійдеться", – поінформував Ткаченко.

Він висловив думку, що сума відновлення буде значною, й може сягнути мільярдів євро. Для цього може бути створено великий фонд за сприяння європейських партнерів. Про це наразі ведуться переговори з європейськими міністрами.

Нагадаємо, для відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині створено спеціальний фонд.

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