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Росія вийшла з Міжнародної асоціації кінотеатрів

Рішення прийняли через санкції та вихід голлівудських кінокомпаній з РФ.

Росія вийшла з Міжнародної асоціації кінотеатрів

Російська Асоціація власників кінотеатрів (АВК) вирішила вийти з Міжнародної асоціації через санкції та вихід голлівудських кінокомпаній з РФ. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на члена АВК Романа Ісаєва.

"Заяву про вихід Асоціації власників кінотеатрів з UNIC відправлено. Вона стала результатом переговорного процесу, як правильніше та найбільш дипломатично діяти в цій ситуації на тлі залишення голлівудськими студіями Росії, на тлі санкцій на адресу РФ", – прокоментував Ісаєв.

Нагадаємо, у березні найбільші світові кіностудії Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal вирішили призупинити прокат своїх фільмів та свою діяльність у РФ. У звʼязку з цим, наприкінці квітня АВК повідомляли, що до кінця літа можуть повністю зупинити роботу половини кінотеатрів РФ.

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