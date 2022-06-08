Мінкульт створив Раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації

Міністерство культури України ініціювало створення Ради, яка опікуватиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації. Про це повідомила преслужба МКІП.

"Ми провели громадські обговорення та ініціювали створення дорадчого органу — Ради при МКІП та УІНП (Український інститут національної пам'яті, - Ред.), яка займатиметься питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації", — йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що Рада займатиметься зокрема координацією демонтажу радянських пам’ятників.

"Органи місцевого самоврядування в діалозі з суспільством мають приходити до спільного рішення щодо демонтажу чи перенесення пам'ятників та інших об'єктів радянського минулого й далі координувати його з радою", — зазначили в міністерстві.

Крім того, МКІП разом з Українським інститутом національної пам’яті зібрали ключову інформацію щодо законодавчої рамки відповідних процесів, чинних станом на сьогодні, процедур та розподілу повноважень між органами місцевої та центральної влади в цих питаннях.