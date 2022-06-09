Окупанти прагнуть обійти українські позиції у районі Сєвєродонецька, – ISW

Російські сили продовжували штурми українських позицій у Сєвєродонецьку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти водночас прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

Вони продовжують операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб з'єднатися з силами на південному сході від Ізюму і наступати на Слов'янськ.

Армія РФ активізує свої операції на північному заході Херсонської області у відповідь на останні українські контратаки.

“Російські сили в Запорізькій області концентрують наземні та артилерійські атаки поблизу кордону Запорізької та Донецької областей і, ймовірно, прагнуть посилити контроль над трасою між Василівкою та Оріховом і Гуляполем для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя”, – зазначають аналітики.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Він зазначив, що бої тривають не в промзоні, хоча її загарбники обстрілюють, а на вулицях міста.