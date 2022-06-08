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Повітряні сили ЗСУ за добу знищили щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки росіян

Також росіяни понесли втрати і в живій силі.

Повітряні сили ЗСУ за добу знищили щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки росіян
Фото: Пресслужба Повітряних Сил ЗСУ

Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ завдала ракетно-бомбових ударів по російських окупаційних військах. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

“Знищено щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків рашистів”, - повідомили в Повітряних Силах, і нагадали, що напередодні, 7 червня, ударна авіація, під прикриттям винищувачів знищила близько восьми одиниць техніки, уразила склади пально-мастильних матеріалів, склади боєприпасів ворога та живу силу ворога.

Штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил ЗСУ з 24 лютого здійснили понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів.

Крім того, за 8 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил уразили два БпЛА “Орлан-10”, ще сім БпЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Нагадаємо, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 3 танка, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки. 

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