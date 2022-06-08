Головне за день. Середа, 8 червня

Битва за Сєвєродонецьк, обстріли прикордоння, "зернові" ігри РФ та заборона "Опозиційного блоку". Яким запам’ятається 105-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

"Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих упродовж всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу", - повідомив президент України.

Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Також ЄП рекомендував Євросоюзу "без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою". Користуючись цим інструментом, ЄС вже виділив на закупівлю зброї для України 2 млрд євро.

Про інші рекомендації Європарламенту – в нашій новині.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові завдали російським окупантам значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового в Запорізькій області. Загарбники втратили чимало живої сили і техніки.

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога.

За інформацією керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські загарбники контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Бої тривають не в промзоні, хоча її загарбники обстрілюють, а на вулицях міста.

Речник міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків в 35 км від Запоріжжя. На Харківщину окупанти зігнали ще одну батальйонно-тактичну групу.

За добу українські захисники ліквідували 140 окупантів та 13 броньованих машин.

Загальні бойові втрати російських військ станом на 8 червня складають 31500 (+140) особового складу, повідомив Генеральний штаб. Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Про інші бойові втрати – в нашій новині.

Упродовж доби ворог не припиняв обстріли Сумщини. За даними Оперативного командування "Північ", сьогодні вранці російські військові з території РФ обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено шість приватних будинків, господарча споруда, автомобіль та лінія електромережі.

Близько 12 години війська Росії обстріляли прикордонне село Шосткинського району, відкривши вогонь з боку російського пункту пропуску Троєбортне.

Зруйновано будівлю прикордонного пункту, яка останнім часом не використовувалася.

Удень обстріл продовжився. "Близько 15 години, 6 прильотів. Мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду", - написав у своєму Telegram очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Після 16-ої години ворожі літаки завдали двох авіаударів по Краснопільській громаді, поранено людину та знищено автомобіль.

Близько 13 години 8 червня російська армія знову обстріляла прикордонну зону Чернігівської області.

Прикордонники зафіксували чотири вибухи, попередньо, спричинених артилерією.

Норвегія передала Україні 22 самохідних артилерійських установки М109 з обладнанням та запасними частинами, а також артилерійські боєприпаси.

"Розвиток війни в Україні свідчить про те, що тепер необхідно пожертвувати і більш важку техніку, і системи озброєння", – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам.

З початку війни СБУ викрила понад 160 ворожих ДРГ і повідомила про підозри тисячам осіб за злочини проти державної безпеки.

Служба безпеки також розповіла про останні операції по знешкодженню диверсійних груп окупантів.

Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна наразі не бачить готовності Росії до розблокування портів. Росіяни повинні не "грати в ігри", а відійти та розблокувати порти. Після того Україна може говорити про розмінування, вихід кораблів з портів та безпечний вивіз зерна.

Президент Польщі Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити питання вивезення продовольства з України.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що бажання Росії скасувати незалежність Литви є доказом, що на Україні держава-агресор не зупиниться.

Подоляк наголосив, що "шлях до миру лежить через постачання Україні важкої зброї".

Нагадаємо, нині стало відомо, що до російської Держдуми внесли законопроєкт про скасування визнання Росією незалежності Литви, яке, мовляв, сталося з "порушенням" закону СРСР.

Заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко заявив про погіршення ситуації на тимчасово окупованих територіях через відсутність гуманітарних коридорів для постачання ліків та медобладнання.

Ворог не дає можливості відкрити гуманітарні коридори.

У Дії зареєстровано 195 тис. заяв щодо пошкодження майна через війну, повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

Втратили житло або зазнали збитків через воєнну агресію щонайменше 540 тис. мешканців. У майбутньому Дія буде механізмом зв’язку місцевої влади з громадянами для відшкодування та відбудови майна.

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційний блок".

Згідно з рішенням суду, майно партії та всіх її осередків передадуть державі. Щоправда, це рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова – за колабораційну діяльність.

Нагадаємо, сьогодні Ковальов у фейсбуці розповів про переговори з окупантами щодо реалізації зернових та технічних культур урожаю 2021 року. Подробиці – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!