Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу”, - повідомив президент України.

Зеленський також сьогодні поспілкувався з учасниками спільноти керівників найбільших американських компаній. Це був вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він обʼєднав провідні сили глобального бізнесу. Обговорили, як бізнес може допомагати Україні вистояти.

Президент України закликав компанії виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну.

“Для мене дуже важливо – побачити, що в такій аудиторії – а це, ще раз підкреслю ще раз, представники найбільш впливової частини американського бізнесу – вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було би правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість в суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще не достатньо тиску на Російську Федерації для припинення цієї війни”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Крім того, Зеленський звернувся до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив України, серед учасників якої були представники найбільших світових фондів.

Також президент України нагадав, що рівно 10 років тому у цей день почався Євро-2012 – чемпіонат Європи з футболу. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – у Києві. Матчі проводились в різних містах наших двох країн, зокрема в Донецьку, на “Донбас-Арені”. 10 років тому Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія, і тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи.

Зеленський розповів, що сьогодні окупанти випустили божевільну новину, нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії.

Президент України подякував президенту Польщі Анджею Дуді за те, що він вирушив зараз у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави. Разом з ним мала поїхати і президентка Словаччини Зузанна Чапутова, але завадив позитивний тест на Ковід.

Сьогодні Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Шольцем стосовно рішення на користь України щодо кандидатства, яке, насправді, буде рішенням і на користь Європи. Також торкнулись оборонної підтримки, продовольчої безпеки, гарантування якої - глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі.

Сьогодні президент підписав укази про нагородження 285 учасників бойових дій державними нагородами, 68 з них посмертно.

Нагадаємо, на конференції Ukraine Virtual Investor Conference президент України Володимир Зеленський запропонував інвесторам обрати варіанти співпраці з нашої державою.