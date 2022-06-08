Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога

Ще на одній локації тривають бої з окупантом.

Сьогодні, 8 червня, окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти в Донецькій і Луганській областях зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів - 21 житловий будинок, 2 школи, установу виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції.

В результаті цих обстрілів загинули чотири цивільних особи, шість отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танка;

2 бойові броньовані машини;

4 одиниці автомобільної техніки;

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”.

Нагадаємо, за останню добу Збройні сили України знищили три склади окупантів з боєприпасами.

Раніше повідомлялось, що за даними Генштабу, за минулу добу українські захисники знищили понад 140 російських окупантів, 3 танки, 6 безпілотників.