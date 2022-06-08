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Намір Росії скасувати незалежність Литви є доказом того, що імперія на Україні не зупиниться, - Подоляк

"Шлях до миру лежить через постачання Україні важкої зброї".

Намір Росії скасувати незалежність Литви є доказом того, що імперія на Україні не зупиниться, - Подоляк
Фото: скрін відео

Бажання Росії скасувати незалежність Литви є доказом, що на Україні держава-агресор не зупиниться.

Таку думку оприлюднив у своєму Twitter радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Наміри російської думи "скасувати" незалежність Литви — ще один доказ, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які балачки про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Рф — самообман, що принесе війну на територію ЄС", - написав Подоляк.

Він наголосив, що "шлях до миру лежить через постачання Україні важкої зброї".

Нині стало відомо, що до російської Держдуми внесли законопроєкт про скасування визнання Росією незалежності Литви. Таку інформацію оприлюднили на сайті роспарламенту. Мовляв, це сталося з "порушенням" закону СРСР.

Нагадаємо, у травні Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні – геноцидом. Також Литва відкликала з РФ свого посла і заявила, що планує ліквідувати там своє генконсульство.

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