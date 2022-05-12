Литва відкликає посла з Росії та з 7 червня планує ліквідувати там своє генконсульство

Литва відкликає Ейтвідаса Баярунаса з посади посла в Росії, а з 7 червня ліквідувати своє генеральне консульство у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Такий проєкт постанови литовського уряду було зареєстровано 12 травня.

З 1 червня посол Литви має припинити виконувати свої обов'язки.

Генконсульство Росія закрила ще після рішення Литви вислати голову посольства Росії у Вільнюсі Олексія Ісакова та співробітників генконсульства РФ у Клайпеді.

Нагадаємо, 4 квітня Литва ухвалила рішення про видворення з країни посла Росії, а також повернення до Києва посла Литовської Республіки в Україні.

Того ж місяця в державі заборонили публічне демонстрування георгіївської стрічки та інших символів війни Росії проти України.